Ue: attivato meccanismo protezione civile per incendi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea è stato attivato per contrastare gli incendi boschivi, a seguito di una richiesta di assistenza da parte delle autorità israeliane la scorsa notte. Lo si apprende dalla Commissione europea. In risposta immediata, l'Unione europea ha già contribuito a mobilitare 4 aerei antincendio, 2 dall'Italia e 2 da Cipro, per essere inviati rapidamente nelle zone colpite. "L'Unione europea è solidale con Israele in questo momento difficile. Il sostegno europeo è già in corso. Ringrazio l'Italia e Cipro per la loro tangibile solidarietà. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e ai primi soccorritori che lavorano sul campo. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza", ha detto il commissario europeo per la Gestione degli aiuti umanitari e delle crisi, Christos Stylianides. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea è in contatto regolare con le autorità israeliane per monitorare da vicino la situazione e convogliare l'assistenza dell'Ue. (Beb)