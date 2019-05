Romania: ministero Trasporti pubblica bozza decreto governo su regolamento ridesharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del decreto governativo in Romania che regola le attività del ridesharing è stata pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti. Ieri, i rappresentanti delle aziende di settore hanno annunciato di aver raggiunto un accordo in tal senso con i rappresentanti dell’esecutivo. I nuovi provvedimenti assicureranno pari condizioni di autorizzazione al trasporto alternativo e ai taxi. In Romania, più di 200 mila persone hanno firmato una petizione online per la regolamentazione urgente dei sevizi tipo ridesharing Secondo l'associazione Coalizione per l'economia digitale che rappresenta le principali compagnie operanti nel settore, la mancanza di una regolamentazione nel settore si ritrova nel fatto che migliaia di autisti restano senza guadagno, mentre 2,5 milioni di utenti non possono trovare un'auto di trasporto o sono costretti a pagare prezzi tre volte più alti. Dal canto loro, le associazioni dei taxisti, spesso criticate per la scarsa qualità dei servizi, accusano le società di ridesharing di funzionamento illegale. Rob(Rob)