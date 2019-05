Ucraina: Poroshenko, scioglimento parlamento è anticostituzionale

- Il decreto presidenziale per lo scioglimento del parlamento ucraino è anticostituzionale. Questa la posizione dell’ex presidente Petro Poroshenko, espressa tramite il proprio profilo Twitter. “Comprendo pienamente il desiderio del nuovo capo dello Stato” ha spiegato Poroshenko, in riferimento alla volontà di Volodymyr Zelensky di sciogliere la Verkhovna Rada e andare a nuove elezioni. “Tuttavia, esiste una costituzione, e la democrazia è fatta di determinate procedure; serve ordine, altrimenti l’alternativa è il caos”, ha scritto Poroshenko. Il Blocco Petro Poroshenko, ha proseguito l’ex presidente, è comunque pronto a partecipare alle elezioni parlamentari del 21 luglio. “Un politico che ha paura delle elezioni non è un politico. Non abbiamo paura”, ha scritto Poroshenko.(Res)