Milano: aggrediti da gruppo sui Navigli, indaga la polizia

- Due ragazzi italiani di 36 e 35 sono stati aggrediti e rapinati da un gruppo di 6 connazionali di circa 35 anni. È successo venerdì notte intorno alle 3 in ripa di porta ticinese all'altezza del civico 79. Secondo quanto le vittime hanno riferito agli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, il gruppo, i cui componenti erano visibilmente ubriachi, li ha avvicinati. Ne è nata una discussione per futili motivi e i ragazzi hanno iniziato a picchiare le due vittime. Al termine del pestaggio, a uno dei ragazzi aggrediti è stato rubato il cellulare. I due hanno rifiutato poi il trasporto in ospedale. (Rem)