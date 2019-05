Ue: Commissione annuncia vincitori borsa Marie Curie

- La Commissione europea ha annunciato i vincitori di un nuovo ciclo di sostegno a ricercatori eccellenti nel quadro delle Azioni Marie Sklodowska-Curie. Lo ha reso noto la Commissione europea. Con un budget di 470 milioni di euro, saranno finanziate 128 reti di formazione innovative che coinvolgono 1.389 organizzazioni in 56 paesi. I progetti forniranno opportunità di ricerca e formazione di livello mondiale a circa 1.800 candidati. Contribuiranno inoltre a migliorare la qualità generale della formazione di dottorato in Europa e oltre e contribuiranno a renderla più innovativa. "Mi congratulo con i candidati selezionati. Con le Azioni Marie Sklodowska-Curie, possiamo riunire università, istituti di ricerca e altri settori di tutto il mondo, consentendo loro di sviluppare eccellenti programmi di dottorato. I dottorandi promettenti acquisiranno esperienza in diversi ambienti di lavoro e svilupperanno competenze molto apprezzate dai datori di lavoro. La formazione di dottorato sarà quindi un trampolino per una carriera di successo", ha detto il commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics. I 128 programmi di formazione di dottorato selezionati comprendono 16 dottorati industriali europei, in cui le organizzazioni non universitarie svolgono lo stesso ruolo delle università, e 9 dottorati congiunti europei proposti dalle università. I progetti selezionati coprono vari campi di ricerca come ingegneria e comunicazione, ambiente, salute e paleontologia. Gli accordi di sovvenzione saranno firmati il 15 agosto e dureranno quattro anni. (Beb)