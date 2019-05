Golfo: l’Iraq esorta l’Iran a rispettare l'accordo sul programma nucleare

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Mohammed Ali al Hakim, ha invitato oggi l'Iran a rispettare il Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, l’accordo sul programma nucleare iraniano), indebolito dal ritiro degli Stati Uniti, dal ripristino delle sanzioni economiche e dall’annuncio di Teheran di non rispettare alcuni impegni. "Riteniamo che il Jcpoa sia un buon accordo", ha detto il capo della diplomazia irachena, in riferimento al documento firmato dall'Iran nel 2015 con Russia, Cina, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. L’accordo prevede che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ispezioni regolarmente le strutture in Iran, come miniere di uranio e laboratori, per un massimo di 25 anni. L'obiettivo è garantire che Teheran non abbia scorte nucleari e non arricchisca l'uranio oltre un determinato livello per evitare che l’Iran possa dotarsi di ordigni atomici. "Incoraggiamo il governo iraniano ad aderire al Jcpoa, ad attenersi allo spirito dell'accordo e a proseguire in questo senso", ha detto Al Hakim parlando con i giornalisti a Oslo, in Norvegia, a margine di una conferenza sulla lotta contro la violenza sessuale nelle crisi umanitarie. (segue) (Irt)