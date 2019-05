I fatti del giorno - Nord Africa

- Marocco: ministero Esteri, rammarico per dimissioni inviato Onu Koehler - Il Marocco rileva "con rammarico" le dimissioni dell’inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara. Horst Koehler. Il Regno del Marocco ha preso atto, "con rammarico", delle dimissioni dell'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite, spiega il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di Rabat in una dichiarazione. “Il Regno del Marocco rende omaggio Koehler per i suoi sforzi sin dalla sua nomina nell'agosto 2017, elogiando la coerenza, la disponibilità e la professionalità con cui adempiuto alle sue funzioni. Il Regno del Marocco ribadisce il suo sostegno agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite per risolvere la disputa regionale sul Sahara e rimane impegnato a raggiungere una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura, basata sul compromesso nel quadro dell'Iniziativa di autonomia, conclude la dichiarazione”, conclude la nota. (segue) (Res)