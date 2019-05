I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ex ministro Esteri Ibrahimi, l'esercito deve ascoltare le proposte delle élite - L'ex ministro degli Esteri algerino, Ahmed Taleb Ibrahimi, parla di nuovo per cercare di convincere chi detiene il potere della necessità di forgiare una nuova compromesso storico in favore della rivolta popolare che aspira ad un cambiamento profondo del sistema. Lo riferisce il quotidiano "El Watan". Data la situazione di stallo politico in Algeria, a causa della "testardaggine di potere e l'attaccamento del movimento popolare alle sue rivendicazioni," Ibrahim, capo della diplomazia nel 1990, chiede ai militari di "ascoltare le proposte delle élite e degli uomini saggi della nazione. È vero che l'istituzione militare è caratterizzata dalla disciplina e dall'evitare di interferire direttamente nella vita pubblica, ma in questo particolare contesto, deve ascoltare le proposte delle élite e dei saggi della nazione. E non deve essere un sostegno alle istituzioni respinte dal popolo; anche se sono supportati da una Costituzione concepita per situazioni ordinarie ma non eccezionali come quella che stiamo vivendo oggi". Ibrahimi ha chiesto al capo di Stato maggiore dell’esercito, Ahmed Gaid Salah, di intervenire per sbloccare la situazione di stallo istituzionale in cui versa il paese. (segue) (Res)