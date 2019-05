I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: fonti stampa, dopo Parigi Haftar è atteso a Mosca - Dopo il suo recente viaggio a Parigi, il generale libico Khalifa Haftar è atteso a Mosca. Lo ha reso noto il sito “Al Motawaset”, senza indicare una data. Il viaggio di Haftar in Russia mira ad aggiornare le autorità di Mosca sulla situazione del conflitto in corso in Libia, ha aggiunto la fonte. Intanto la stessa fonte sostiene che nella sua visita a Parigi, Haftar avrebbe ricevuto “il via libera francese alla prosecuzione delle operazioni militari a Tripoli”. (segue) (Res)