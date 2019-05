Clima: studenti a Friday for future, "siamo cinquemila". Corteo verso piazza Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande striscione verde, largo diversi metri, è stato esposto dagli studenti nel corso del corteo per il clima partito da piazza della Repubblica. Arrivati a metà di via Cavour i ragazzi hanno appeso il grande stendardo con scritto "Siamo ancora in tempo" e l'immagine di un'immensa clessidra, simbolo della necessità di bloccare i cambiamenti climatici prima che sia troppo tardi. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione stanno partecipando oltre 5 mila persone. La conclusione del corteo sarà a piazza Madonna di Loreto dove si terranno gli interventi di ragazzi, attivisti ed esperti di cambiamenti climatici. (xcol3)