Balcani: annunciato finanziamento di 50 milioni di euro per l'istruzione

- Il Forum d'investimento delle camere di commercio dei Balcani occidentali avvierà a breve un progetto per rafforzare il settore dell'istruzione a favore di una maggiore compatibilità con i mercati del lavoro. E' quanto hanno annunciato oggi i premier del Montenegro e della Macedonia del Nord, rispettivamente Dusko Markovic e Zoran Zaev, durante la seduta congiunta degli esecutivi che si tiene a Podgorica. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", il progetto sarà appoggiato da un finanziamento di 50 milioni di euro che sarà messo a disposizione dall'istituto tedesco Kfw. Markovic ha commentato oggi l'incontro con Zaev in un tweet in cui ha affermato che "i nostri paesi lavorano in continuazione per superare i fardelli del passato a favore dello sviluppo e nel rispetto dei valori europei: si tratta di una visione del futuro che ci unisce". (segue) (Mop)