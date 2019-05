Balcani: annunciato finanziamento di 50 milioni di euro per l'istruzione (2)

- Markovic ha inoltre affermato che il percorso euro-atlantico, che rappresenta la priorità numero uno della politica estera di entrambi i paesi, "ha una valenza politica, ma anche economica: l'adesione alla Nato ha comportato per il Montenegro un rafforzamento dell'immagine di una destinazione sicura sia per i turisti che per gli investitori provenienti da tutto il mondo". Markovic ha ricordato in apertura del Forum economico tra il Montenegro e la Macedonia del Nord che il suo paese "ha realizzato una crescita del 4,9 per cento in quasi tutti i settori, soprattutto nel turismo, nel settore dell'energia e nell'agricoltura". I parametri economici disponibili per il primo trimestre di quest'anno sono, secondo Markovic "già migliori di quelli rilevati nello stesso periodo dell'anno scorso". (Mop)