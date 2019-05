CasaPound Genova: Fornaro (Leu), Salvini riferisca in Aula

- ll capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, dopo gli scontri di ieri a Genova tra la polizia e gli antagonisti, che cercavano di sfondare la zona rossa posta a difesa della piazza che ha ospitato il comizio di CasaPound, e nel corso dei quali è stato ferito un cronista di "Repubblica", annuncia che "alla ripresa dei lavori d'Aula, chiederemo che il ministro dell'Interno venga subito a riferire alla Camera sui gravissimi fatti di Genova, con un immotivato pestaggio - evidenzia in una nota - di un giornalista di 'Repubblica' messo in atto dalle Forze dell'ordine". Fornaro, inoltre, aggiunge: "Le scuse del questore sono il minimo che ci si potesse attendere, ma è l'intera gestione della vicenda del comizio di CasaPound che deve essere chiarita per individuare e punire rapidamente i responsabili di episodi non degni di una democrazia come la nostra".(Com)