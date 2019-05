Campania: il Consiglio regionale si riunirà martedì 28 e giovedì 30

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D'Amelio, si riunirà martedì 28 maggio dalle 16 ad oltranza per l'esame delle Proposte di legge "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n.10, 16 maggio 2001, n.7, 3 settembre 2002, n.20 e 12 dicembre 2003, n.25 in materia di personale" e "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità", se licenziato dalla commissione bilancio. All'ordine del giorno, anche quattro disegni di legge per il riconoscimento della legittimità di altrettanti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Il Consiglio si riunirà, altresì, giovedì 30 maggio dalle 11 alle 18 per l'esame delle proposte di legge: "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso" ; "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Campania"; del Testo unificato "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano"; del Regolamento "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)".