Reggio Emilia: mercoledì al Teatro Valli l'ultimo appuntamento della stagione concertistica

- Mercoledì 29 maggio, ore 20.30, al Teatro Valli di Reggio Emilia si terrà l'ultimo appuntamento della Stagione concertistica, in programma musiche di Wagner, Szymanowski e Antonín Dvorák. Il concerto sarà eseguito dalla diretto da Chamber orchestra of Europe e diretto da Sir Antonio Pappano, con Janine Jansen al violino. In programma Idillio di Sigfrido WWV 103 di Richard Wagner, il Concerto per violino n.1 op.35 di Karol Szymanowski e Danze Slave op.72 di Antonín Dvorák.(Ren)