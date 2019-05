Tunisia: “viaggi organizzati in Israele”, Ugtt chiede inchiesta su agenzia turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) ha sollecitato l’apertura di un’inchiesta sulle attività di un’agenzia di viaggi, Tunisia Bay Travel, accusata di aver organizzato un tour in Israele dal 27 maggio al 3 giugno in coordinamento con le autorità dello Stato ebraico. Lo riferiscono i media tunisini. In particolare, l’influente sindacato chiede che venga ritirata la licenza all’agenzia e annuncia che si mobiliterà affinché il tour non avvenga. Le relazioni tra Israele e Tunisia sono segnate da un raid aereo condotto dalle forze aeree israeliane in territorio tunisino nel 1985 contro il quartier generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Nell’attacco, ordinato in risposta all’assassinio di tre turisti israeliani a Cipro da parte di militanti palestinesi, rimasero uccise 60 persone. (Tut)