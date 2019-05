Russia: caso Yukos, condannato ex avvocato Ivlev a dieci anni di carcere

- Il tribunale distrettuale Khamovnicheskij di Mosca ha condannato in contumacia Pavel Ivlev, ex avvocato della società Yukos, a dieci anni di reclusione. Ivlev, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Interfax", è stato giudicato colpevole di appropriazione indebita di oltre mille miliari di rubli (circa 14 miliardi di euro al tasso di cambio attuale). L'avvocato di Ivlev, Sergei Kupreychenko, ha annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto. Il processo si è svolto in contumacia: Ivlev, infatti, ha lasciato la Russia nel 2004 e per questo motivo la durata della pena sarà calcolata dal momento dell'arresto effettivo. Secondo gli inquirenti, nel periodo 2001-2002 Ivlev avrebbe fatto parte di un gruppo criminale guidato dell'ex direttore generale Mikhail Khodorkovskij. La rete criminale si sarebbe appropriata di oltre 195 milioni di tonnellate di petrolio per destinarle a Yuganskneftegaz, Samaraneftegaz e Tomskneft Vnk, filiali del gruppo stesso, per un ammontare di 1.067 miliardi di rubli. (Rum)