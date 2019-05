El Salvador: commissione politica al lavoro su nuovo progetto riconciliazione nazionale (2)

- Il progetto di legge, fortemente criticato dalla società civile e dalle organizzazioni internazionali, permette di convertire in lavori di pubblica utilità le condanne detentive per ex guerriglieri e membri delle forze armate condannati per le atrocità commesse durante guerra civile conclusa nel 1992, che ha fatto circa 75 mila morti e 8 mila dispersi. Nel 2016 la Corte suprema aveva dichiarato incostituzionale la legge di amnistia del 1993, che impediva di perseguire i responsabili di crimini di guerra. La Corte ordinò quindi al Congresso di adottare una nuova legge per promuovere la riconciliazione nazionale entro luglio 2019. Il presidente eletto Nayib Bukele ha annunciato che porrà il veto alla legge se non sarà approvata prima della sua entrata in carica, il 1 giugno. (segue) (Brb)