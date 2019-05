El Salvador: commissione politica al lavoro su nuovo progetto riconciliazione nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, aveva messo in guardia dall'approvazione della legge, avvertendo che le disposizioni in essa contenute potrebbero trasformarsi in una amnistia di fatto. In un comunicato l'alto commissario chiarisce che "tali disposizioni beneficiano in modo improprio sia gli autori, sia le menti e i vertici che, durante il conflitto armato, hanno omesso di adottare misure per prevenire crimini contro l'umanità, come esecuzioni extragiudiziali di bambini, donne e anziani, sparizioni forzate, torture, violenze sessuali e altre violazioni del diritto internazionale". (Brb)