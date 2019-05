Roma: rubano vestiti e profumi in negozio in zona Gianicolense, arrestate due donne

- Rubano vestiti e profumi in negozio e scappano. E' accaduto a circonvallazione Gianicolense. Autrici del furto due donne di 43 e 41 anni. Sul posto intervenuti gli agenti di Polizia di Stato del commissariato Monteverde e Trastevere, che erano intervenuti per la segnalazione di una lite. In quel frangente sono però stati contattati dal vigilante di un esercizio commerciale che aveva notato le due donne aggirarsi fra gli scaffali con fare sospetto. Le due infatti, dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento e cosmetici per un valore di circa 130 euro, sono uscite senza pagare facendo scattare l'antitaccheggio. Inseguite dagli agenti sono state bloccate e identificate per R.I.F. di 43 anni e R.M., di 41, entrambe di origine romena. Le due donne sono state arrestate per rapina e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.(Rer)