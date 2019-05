Civitavecchia: Federlazio, al via tavolo istituzionale su criticità centrale Torrevaldaliga Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi il tavolo istituzionale presso il comune di Civitavecchia, a cui hanno partecipato, oltre alla Federlazio, il sindaco Antonio Cozzolino, la dirigenza dell'Enel, il caposegreteria per il ministero dell'Ambiente Massimiliano Lega, il sottosegretario per il ministero dello Sviluppo economico Andrea Cioffi, l'assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino, alcuni consiglieri regionali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro sono state rilanciate le forti preoccupazioni, sui temi produttivi e occupazionali, delle aziende operanti a Torrevaldaliga Nord, a fronte dello scenario legato alla principale committente del territorio. "La nostra richiesta alle istituzioni è quella di un coinvolgimento in un percorso, il più possibile condiviso, che tenga nella dovuta considerazione le esigenze delle aziende, che, mai come in questo momento di estrema incertezza, si trovano in grande difficoltà ed hanno la necessità di trovare le opportune sinergie di intenti e operative. Allo stesso tempo, abbiamo richiesto nuovamente un incontro urgente ad Enel, per discutere di quanto sta accadendo", ha dichiarato il direttore generale della Federlazio, Luciano Mocci.(Com)