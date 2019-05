Cina: vendite veicoli elettrici sono aumentate del 65,2 per cento (2)

- "I veicoli elettrici hanno rappresentato l'un per cento della quota di mercato automobilistica in Cina per la prima volta nel 2015, salendo al 4 per cento nel 2018", ha dichiarato Wang Chuanfu, presidente della casa automobilistica cinese Byd che ha aggiunto che un tale rapido progresso è una delle caratteristiche principali del mercato Ev in Cina. Il quotidiano cinese sottolinea che il settore, un tempo guidato da politiche di incentivi, si sta ora trasformando in una direzione orientata al mercato. Prima del 2017, il 70 per cento delle vendite di Ev proveniva dai mercati tradizionalmente alimentati dalle politiche, ma lo scorso anno la cifra è scesa al di sotto del 50 per cento. Aion S, un modello Ev prodotto dal costruttore automobilistico cinese Gac Group, ha ricevuto oltre 30 mila ordini il giorno in cui è stato lanciato lo scorso mese. Secondo Gu Huinan, direttore generale di Gac New Energy, le città di primo livello (fra cui Pechino, Shanghai, Canton e Shenzhen) rappresentavano i mercati principali per l'azienda, ma i sondaggi indicavano che i consumatori nelle città di livello inferiore erano interessati anche ai veicoli elettrici a causa dei minori costi associati. (segue) (Cip)