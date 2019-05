Cina: vendite veicoli elettrici sono aumentate del 65,2 per cento (3)

- Le statistiche rilasciate dal Miit hanno mostrato che l'81 per cento dei veicoli elettrici puramente elettrici della Cina hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri e che alcuni modelli prodotti da aziende leader come Geely e Byb hanno una durata della batteria di 500 chilometri. Questo miglioramento delle prestazioni della batteria ha anche spinto lo sviluppo del mercato Ev. Li Ye, direttore esecutivo per la regolamentazione presso l'Amministrazione nazionale per l'energia, ha spiegato che la Cina era sede di quasi 300 mila pile di ricarica Ev pubbliche e 460 mila private. "L'investimento totale nell'intera catena industriale Nev ha superato i 2 miliardi di yuan (289 milioni di dollari)", ha detto Miao. Lo sviluppo prospero ha promosso la trasformazione delle principali imprese automobilistiche globali: si prevede che i principali costruttori automobilistici internazionali presenteranno i propri modelli Nev in Cina verso il 2020. (Cip)