Roma: tenta furto in centro commerciale e aggredisce vigilante, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia sono intervenuti per un tentativo di rapina presso un noto centro commerciale. Sul posto i poliziotti hanno accertato che, poco prima, un cittadino moldavo, successivamente identificato per M.I. di 40 anni, era stato sorpreso a rubare alcuni prodotti e aveva reagito colpendo l'addetto alla vigilanza che aveva tentato di bloccarlo. Lo straniero è stato arrestato e accompagnato in carcere. (Rer)