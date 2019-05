Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha

- Due deputati tedeschi della colazione di governo, Johann David Wadephul, dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), vice capo gruppo parlamentare della maggioranza e Christian Schmidt dell'Unione cristiano-sociale (Csu), relatore per l'Albania alla Commissione affari esteri del Bundestag, si sono offerti come per la soluzione della prolungata crisi politica in Albania. "Noi siamo disposti a contribuire all'avvio del dialogo fra il governo (del premier di centro sinistra Edi Rama) e l'opposizione (di centro destra guidata da Lulzim Basha, per superare la crisi", si legge in una loro congiunta dichiarazione, nella quale viene precisato però che "ciò potrebbe funzionare solo se ambo le parti si siedono per i negoziati senza precondizioni. Nello stesso tempo, nessun tema, dovrebbe essere escluso". (segue) (Alt)