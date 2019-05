Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (2)

- Dallo scorso febbraio, l'opposizione ha abbandonato il parlamento rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati, e si è rivolta alle proteste di piazza, spesso sfociate in atti di violenza e scontri con la polizia, per chiedere le dimissioni del premier e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Il centro destra ha inoltre deciso di boicottare le amministrative del prossimo 30 giugno minacciando di non consentire il loro svolgimento. Il premier da parte ha più volte ribadito che non intende dimettersi, precisando che "le elezioni saranno svolte nella data prestabilita". I due deputati tedeschi si sono detti "seriamente preoccupati della crisi interna dell'Albania", sostenendo che "nell'interesse del futuro europeo dell'Albania serve un dialogo fra il governo e l'opposizione. Ambo le parti devono essere disposte ai compromessi". (segue) (Alt)