Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (3)

- Wadephul e Schmidt, nella loro dichiarazione, sottolineano che "dall'aspetto democratico, le elezioni senza la partecipazione dell'opposizione sono problematiche. Perciò sul tavolo vanno messi tutte le opzioni che garantiscono ai cittadini vere opportunità di scelta nella gara di giugno. E qui, vanno incluse anche misure straordinarie, quali, il rinvio della data delle amministrative. L'obiettivo maggiore dovrà essere il ritorno, senza equivoci nelle procedure democratiche e il rispetto degli standard dello Stato di diritto". I due parlamentari tedeschi dichiarano che "le ripetute proteste in Albania sono un segnale del malcontento di molti cittadini", facendo però appello "a proteste pacifiche. Gli atti di violenza vanno fortemente condannati". Secondo Wadephul e Schmidt "è la responsabilità dei leader politici a comportarsi ragionevolmente in questa situazione, e fare di tutto per calmarla. Se ciò non avviene, esiste il pericolo che la strada del paese verso l'Europa, venga chiusa. Alla comunità internazionale non interessano i conflitti fra le forze politiche ma la stabilità democratica", concludono la loro dichiarazione i due membri del Bundestag. (segue) (Alt)