Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (4)

- Il leader dell'opposizione Basha si è detto "grato alla Germania per la sua attenzione e la preoccupazione sui problemi che hanno ostacolato il percorso europeo del paese", ha scritto Basha su Facebbok, confermando "la disponibilità dell'opposizione per elezioni libere" e sottolineando di "accogliere con favore l'impegno per la soluzione di questa crisi". Anche il premier Edi Rama, in un post su Twitter ringrazia "gli amici dell'Albania per la loro attenzione sula situazione politica. Concordo in pieno su quanto da loro espresso pubblicamente e sulla necessità del dialogo senza condizioni", ha scritto Rama precisando però che "il tempo stringe perché' il 30 giugno non è nelle nostre mani", ha sottolineato, respingendo in questo modo l'ipotesi del rinvio della data delle amministrative. (segue) (Alt)