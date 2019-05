Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (5)

- Negli ultimi due giorni, Rama e Basha si sono scambiati lettere a distanza sulla crisi. Dopo l'invito "ad un dialogo senza condizioni", rivolto mercoledì sera al leader dell'opposizione, il premier Rama ha inviato ieri un altro appello "a sfruttare insieme il tempo limitato rimasto fino all'inizio della campagna elettorale per le amministrative del prossimo 30 giugno". La replica di Basha è giunta subito dopo tramite una lettera rivolta al popolo. La sua risposta è stata secca. "L'unico dialogo al quale parteciperò sarà quello con il popolo, per cambiare l'Albania", ha scritto Basha, ribadendo la sua "ferma posizione che Rama non potrà essere più premier e dovrebbe andarsene". Anche in un comizio con i propri sostenitori, già prima di pubblicare la sua risposta, Basha aveva riconfermato la propria irremovibile posizione. "Rama ci propone di stare a guardare il prossimo 30 giugno, mentre lui di fatto eseguirà' un golpe, attraverso elezioni fasulle", ha scritto il leader dell'opposizione, sottolineando che di fronte a questo atteggiamento del premier "c'è l'alternativa del confronto, in ogni città, piazza e strada, ogni giorno. E se tenterà elezioni fasulle, ci sarà il confronto in ogni seggio, in ogni urna". (segue) (Alt)