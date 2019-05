Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (6)

- Il premier, nella sua seconda lettera si è detto "per niente sorpreso dal brutale rifiuto al dialogo", aggiungendo che "la libertà e il diritto del popolo ad eleggere non è in prestito né da me, né da Lei, e la mancata organizzazione in tempo e in pace delle elezioni non lo devono né a me, né a Lei", scrive Rama nel testo rivolto a Basha. Il premier ha poi sottolineato che "la campagna elettorale inizia ufficialmente il prossimo 31 maggio, e i pochi giorni a disposizione vanno sfruttati per il dialogo politico, e non persi con le disperate minacce che incitano alla violenza, che fanno vergognare non solo Lei, ma anche il nostro paese e tutti noi insieme", sostiene Rama. (segue) (Alt)