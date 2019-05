Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (7)

- Il premier ha invitato il leader dell'opposizione "a ragionare quali persone dalle grandi responsabilità e affrontare le nostre divergenze con la forza della ragione, prima che l'inerzia della strada sbagliata che avete intrapreso, vi sbatta sull'asfalto dell'irrilevanza politica, insieme alla sua formazione politica", della cui sorte, Rama ha precisato di non essere per niente preoccupato ma "questo momento dalla particolare importanza per l'Albania, mi impone a pregarvi di cambiare strada, perché il paese non ha tempo da perdere a causa di sbagliati conti politici e delle avventure antidemocratiche di qualsiasi persona". Il premier ha concluso la propria lettera con una promessa. "Anche se tutti quelli rimasti esasperati dalla riforma giudiziaria, facessero i salti mortali, la riforma non sarà fermata e nemmeno lo svolgimento delle elezioni del 30 giugno". (segue) (Alt)