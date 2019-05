Albania: crisi politica, deputati tedeschi si offrono per mediazione fra Rama e Basha (8)

- Nella sua risposta Basha da parte sua ha sostenuto che "la democrazia vuole che il potere derivi dal popolo, e dialoghi con il popolo. La democrazia vuole che le divergenze che la politica non riesce a risolvere, sia il popolo a risolverle con il voto. Ma per Rama l'arte della democrazia è estranea. Lui è un artista della truffa", ha scritto Basha secondo il quale "se il premier avesse almeno il minimo rispetto per il popolo e se in lui fosse rimasto un minimo di coscienza democratica, si sarebbe dimesso almeno 20 volte in questi suoi 6 anni il potere", ha sottolineato Basha, elencando poi una lunga serie di casi che avrebbero dovuto provocare le dimissioni di Rama. (Alt)