Serbia: parlamento esamina emendamenti a legge su riorganizzazione amministrativa capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del parlamento della Serbia sono chiamati oggi ad esaminare gli emendamenti al testo di legge sulla riorganizzazione amministrativa della capitale Belgrado. L'assemblea parlamentare ha avviato due giorni fa l'esame della bozza, che prevede una maggiore decentralizzazione della capitale attraverso la suddivisione in diverse zone amministrative. Secondo il nuovo testo Belgrado sarà suddivisa in una zona centrale, composta da dieci municipi, e in una periferica composta da 7 municipi. Assieme alla nuova legge sulla capitale sarà esaminato anche il nuovo Statuto della città. (Seb)