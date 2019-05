Bosnia-Ue: parere Bruxelles sulla richiesta di avviare trattative di adesione atteso per il 29 maggio

- Il parere sull'applicazione bosniaca per avviare le trattative di adesione all'Ue da parte di Bruxelles è atteso per il 29 maggio. Lo ha detto il capo della Direzione per l'integrazione europea di Sarajevo Edin Dilberovic al sito di informazione "Klix". Dilberovic ha affermato che "è prassi che il parere sull'applicazione venga dato nellèambito del Pacchetto di allargamento, atteso per la prossima settimana". Il parere di Bruxelles, secondo Dilberovic, "servirà come indicazione per le istituzioni locali sui futuri compiti". (segue) (Bos)