Bosnia-Ue: parere Bruxelles sulla richiesta di avviare trattative di adesione atteso per il 29 maggio (2)

- Il primo ministro bosniaco, Denis Zvizdic, ha sottolineato nei giorni scorsi che l'integrazione europea e l'adesione alla Nato sono molto importanti per il futuro della Bosnia ed Erzegovina, sono due obiettivi principali della politica estera e costituiscono un importante pilastro per la stabilità nei Balcani, per lo sviluppo economico della regione. "Fin dall'inizio, voglio ringraziare il premier romeno per il suo sostegno. Per la Bosnia ed Erzegovina è molto importante il sostegno all'integrazione nell'Unione europea. Nei Balcani occidentali utilizziamo la nozione di integrazione anziché l'espansione dei Balcani occidentali, perché da un punto di vista geografico facciamo parte dell'Europa e per questo utilizziamo questo sintagma. Abbiamo parlato di alcune importanti priorità per la nostra collaborazione, ma anche per i Balcani occidentali e la nostra prospettiva europea. Abbiamo sottolineato che il mantenimento della libertà e della stabilità in Bosnia-Erzegovina come regione dei Balcani occidentali è un passo verso la democratizzazione della nostra società”, ha detto Zvizdic in una conferenza stampa congiunta a Bucarest, lo scorso 16 maggio, con il suo omologo romeno, Viorica Dancila. (segue) (Bos)