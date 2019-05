Bosnia-Ue: parere Bruxelles sulla richiesta di avviare trattative di adesione atteso per il 29 maggio (3)

- Il premier bosniaco ha poi sottolineato che anche “la lotta alla criminalità e all'estremismo è importante, è importante la crescita economica, è importante il processo di Berlino per noi, che è un obiettivo importante”. Il capo di governo di Sarajevo ha chiarito di avere discusso con l’omologa romena della connessione infrastrutturale, “perché è molto importante per lo sviluppo economico, lo sviluppo della regione, la connettività dei giovani e abbiamo apprezzato che si tratta di passi importanti per l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea". Zvizdic ha aggiunto che durante i colloqui ha presentato al premier romeno i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina negli ultimi quattro anni sulla via dell'integrazione europea. (segue) (Bos)