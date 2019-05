Bosnia-Ue: parere Bruxelles sulla richiesta di avviare trattative di adesione atteso per il 29 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati un partner credibile per l'Ue in tutte le attività programmate, il punto culminate essendo la presentazione delle nostre risposte al questionario della Commissione europea contenente 450 domande e la risposta è stata data su 25 mila pagine. La cosa più importante è che la Bosnia-Erzegovina ha svolto un ottimo lavoro negli ultimi quattro anni, proprio come i paesi dei Balcani occidentali ai quali è stato riconosciuto lo status di candidato. Rispettiamo tutte le procedure, ci aspettiamo di ricevere un parere positivo della Commissione europea e speriamo che la Bosnia-Erzegovina riceva lo status di paese candidato”, ha proseguito Zvizdic sottolineando i “progressi compiuti dai nostri vicini”, dicendosi convinto che sia l'Albania che la Macedonia del Nord devono avviare negoziati. (segue) (Bos)