Egitto: governatore Banca centrale, programma di riforme sostenuto da Fmi è terminato

- È terminato in Egitto il programma di riforme economiche sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale (Cbe), Tarek Amer, ripreso dal quotidiano statale “al Ahram”. “Possiamo annunciare che il programma di riforme economiche è terminato con grande successo e ottimi risultati. Siamo soddisfatti e orgogliosi per ciò che l’Egitto e la sua dirigenza sono riusciti a raggiungere, incluso il risultato di stabilizzare una pericolosa situazione fiscale e monetaria”, ha affermato Amer. “Ora l’Egitto ha riserve in valuta straniera che superano i 44,2 miliardi di dollari. Ha una grande reputazione e ha guadagnato fiducia e apprezzamento a livello internazionale”. Secondo il governatore, “le riforme del settore bancario hanno mostrato gravi squilibri e comportamenti irresponsabili che la Cbe ha sanato”. Amer ha fatto riferimento anche alla nuova Legge sulle banche, che “proteggerà i risparmi degli egiziani e porterà a un boom economico nei prossimi anni”. “Circa 15 miliardi di sterline egiziane (quasi 890 milioni di dollari) sono stati incanalati in progetti di microfinanza a vantaggio di tre milioni di egiziani. Tali fondi hanno portato a una riduzione della disoccupazione”, ha aggiunto il governatore della Banca centrale d’Egitto. (Cae)