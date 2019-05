Castiglioncello (Li): dal 25 giugno al 7 luglio al via il Festival Inequilibrio

- La 22° edizione del Festival Inequilibrio si terrà dal 25 giugno al 7 luglio, a Castello Pasquini di Castiglioncello (Li), proponendo in 12 giorni opere di teatro, danza, musica e arte performativa, letture in pineta, site specific e una mostra fotografica dedicata a Lepage. Previsti oltre 40 titoli. Si terranno nel corso del festival diffuso spettacoli in spiaggia, o su autobus lungo la costa, e soprattutto presso nell'anfiteatro del Castello di Castiglioncello, la sede ufficiale del festival Inequilibrio. (Ren)