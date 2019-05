Francia-Libia: ricercatore Harchaoui, “Parigi è l’angelo custode di Haftar”

- In Libia, la Francia è “l’angelo custode occidentale” del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar. È quanto ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Libération” Jalel Harchaoui, ricercatore presso l'istituto olandese Clingendael. Harchaoui ha commentato l’incontro avvenuto il 22 maggio scorso all’Eliseo tra il presidente francese Emmanuel Macron e Haftar. “Il piano dell’Eliseo era di srotolargli un tappeto rosso, ma si trattava anche di rimproverarlo un po’, chiedendogli di accettare un cessate il fuoco”, ha detto il ricercatore. Harchaoui ha aggiunto: “Haftar, orgoglioso, non ha accettato l’offerta il giorno stesso, ma potrebbe cambiare opinione perché il suo esercito non avanza da un po’”. Il ricercatore osserva poi che, oltre a quello “logistico e strategico”, la Francia ha dato ad Haftar un sostegno “diplomatico” invitandolo all’incontro avvenuto nel luglio del 2017 a La Celle-Saint-Cloud, vicino Parigi, con Macron e con il presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. Un’iniziativa che ha fatto passare il comandante dell'Lna da “signore della guerra” a “partner di pace”, afferma Harchaoui. (Res)