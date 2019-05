Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Teatro ‘Franco Parenti’. Intervengono rappresentanti dell’Amministrazione comunale.Teatro ‘Franco Parenti’, via Pier Lombardo, 14 (ore 12.00)REGIONEIl presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Emanuele Monti, visita l’istituto Toma di Busto Arsizio.Istituto Toma, via Francesco Ferrer 25, Busto Arsizio/VA (ore 9.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, partecipa alla presentazione del numero 32 della rivista 'Sibrium', edita dal Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese.Comune di Castelseprio, Sala Consiliare, via San Giuseppe 114, Castelseprio/VA (ore 16.00) (segue) (Rem)