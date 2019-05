Scherma paralimpica: Coppa del mondo, successo di Emanuele Lambertini per il fioretto maschile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Lambertini ha vinto la gara di fioretto maschile categoria A della tappa del circuito di Coppa del mondo di scherma paralimpica in corso a San Paolo, in Brasile. Il successo è arrivato nella notte italiana. Per il 20enne emiliano si tratta del primo successo in Coppa del mondo di fioretto maschile ed è giunto dopo la stoccata del 15-13 in finale contro il russo Maxim Shaburov, grazie alla quale ha spalancato porte del primo posto che era sfuggito per ben due volte nel corso della stagione. Emanuele Lambertini è giunto in finale dopo aver sconfitto nel primo assalto di giornata il giapponese Naoki Vasu per 15-3. A seguire ha avuto ragione per 15-7 del tedesco Julius Haupt, ai quarti del russo Artur Yusupov col punteggio di 15-12 ed infine in semifinale per 15-14 sull'altro portacolori russo Nikita Nagaev. Stop invece nel turno dei 16 per Matteo Betti, eliminato per 15-12 dal russo Roman Fedyaev. Si è conclusa ai quarti di finale invece la gara di Rossana Pasquino nella prova di sciabola femminile categoria B. La partenopea è stata fermata ai quarti di finale dall'ucraina Olena Fedota col punteggio di 15-6. Nella sciabola femminile categoria A, invece, si sono fermate agli ottavi di finale sia Loredana Trigilia che Andreea Mogos. La prima è stata sconfitta 15-12 dall'ucraina Yevheniia Breus, mentre Andrea Mogos è stata eliminata dalla polacca Kinga Drozdz col punteggio di 15-9. Infine, stop agli ottavi di finale per Alessio Sarri nella gara di spada maschile categoria B. L'atleta romano è stato fermato dal russo Alexander Kuzyukov col punteggio di 15-9. (Ren)