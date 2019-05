CasaPound Genova: Fiano (Pd), Salvini alimenta tensioni

- Il deputato del Partito democratico, Emanuele Fiano, dopo gli scontri a Genova di ieri tra la polizia e gli antagonisti, che cercavano di sfondare la zona rossa posta a difesa della piazza che ha ospitato il comizio di CasaPound e nel corso dei quali è stato ferito un cronista di "Repubblica", osserva in una nota: "Il giornalista di 'Repubblica' picchiato a terra da agenti in assetto antisommossa non aveva casco e bastone ma penna e block notes. Qualcuno, non noi, non il capo della Polizia o il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, disse una volta dal palco di Pontida, in campagna elettorale, che i poliziotti, con la Lega al governo, avrebbero avuto 'mani libere'. Quel qualcuno è oggi ministro dell’Interno". Quindi, Fiano rincara: "A lui quindi, al ministro Salvini, va la somma responsabilità, di stabilire ed indicare un limite che tassativamente non può essere superato, di rispetto per il diritto di cronaca e per il diritto di manifestare pacificamente. Non faccia il Ponzio Pilato e non si lavi le mani, con l’accusa di violenza ai centri sociali, perché ieri è successo qualcosa d’altro. E' successo che a Genova, la città del G8, si è voluta autorizzare una manifestazione dei fascisti di Casapound, pur conoscendo i rischi di ordine pubblico, e autorizzando poi cariche evidentemente anche contro chi nulla ha a che vedere con la violenza". Secondo il parlamentare dem, "bene ha fatto il capo della Polizia ad avviare immediatamente l’inchiesta interna. Male fa il ministro a non comprendere la gravità delle parole da lui dette in campagna elettorale ai poliziotti e a non comprendere la pericolosità dei movimenti neofascisti che rialzano la testa peraltro anche attaccando i giornalisti come in recenti fatti violenti di cronaca a Roma". (Com)