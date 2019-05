Bosnia: presidente Dodik, in corso "attacchi" contro i funzionari serbi a Sarajevo

- A Sarajevo sono attualmente in corso "attacchi" contro i funzionari serbi nelle istituzioni statali bosniache. Lo ha affermato oggi il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in una dichiarazione riportata dal sito web del quotidiano "Nezavisne novine". Dodik ha in questo modo commentato lo scandalo montato ieri dopo che il sito web di informazione "Zurnal" ha pubblicato un video in cui il presidente dell'Alto consiglio della magistratura Milan Tegeltija, di etnia serba, viene ripreso nel momento in cui discute un caso giudiziario con una delle parti interessate. Dodik ha dato il proprio "pieno sostegno" a Tegeltija, affermando che le accuse di corruzione nei suoi confronti sono "infondate".(Bos)