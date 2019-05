Clima: studenti in piazza a Roma per Friday for future, "cambiamo il sistema"

- È partito al grido di "Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città" il corteo di studenti romani che ancora una volta scendono in piazza per attirare l'attenzione sui cambiamenti climatici. Centinaia di ragazzi, per la maggior parte provenienti dalle scuole superiori della città, si sono dati appuntamento per questo ennesimo "Friday for future" in piazza della Repubblica da cui, intorno alle 10, è partito il corteo che si concluderà a pochi passi da piazza Venezia. Ad aprire il serpentone, che passerà anche per via Cavour e via dei Fori Imperiali, decine di studenti in tuta bianca a sorreggere un grande striscione con scritto "Cambiamo il sistema non il clima". Poco più indietro, invece, un altro striscione recita: "il sapere è fatto per prendere posizione. Ora sospendeteci tutti". Un gesto di solidarietà degli studenti per la professoressa di Palermo sospesa nei giorni scorsi per una ricerca realizzata dagli alunni. (xcol3)