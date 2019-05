Grecia-Turchia: Tsipras, rischio di incidente è “permanente”

- Il rischio di un incidente tra la Grecia e la Turchia è “permanente". Lo ha detto il primo ministro greco Alexis Tsipras in un'intervista all'emittente pubblica “Ert”. Tsipras ha definito la Turchia un “vicino imprevedibile che non rispetta la legge internazionale”. Il premier di Atene non ha inoltre nascosto la sua “preoccupazione” per le tensioni interne in Turchia, che viene spesso esportata. “Pertanto, abbiamo una ragione per essere in allerta e pronti, la Grecia ha alleanze più forti che mai", ha dichiarato Tsipras ricordando che nell'ultimo vertice europei gli Stati membri dell'Ue hanno sostenuto la Repubblica di Cipro. In riferimento alle alleanze tripartite che la Grecia ha stabilito con i paesi della regione. "Siamo riusciti a costruire una rete di stabilità", ha spiegato il capo di governo ellenico aggiungendo che £quando il resto di noi vuole cooperare, solo la Turchia rifiuta i colloqui e procede ad atti provocatori”. Secondo Tsipras, Ankara conduce a “un'impasse, non aiuta i suoi piani e alla fine della giornata Erdogan lo realizzerà”. (segue) (Gra)