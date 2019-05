Grecia-Turchia: Tsipras, rischio di incidente è “permanente” (2)

- Il presidente greco, Prokopios Pavlopoulos, ha detto nei giorni scorsi che la Grecia è garante dalla legittimità internazionale ed europea. Durante la cerimonia di consegna di proclamazione dei candidati attaché presso le ambasciate, il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo" altamente aggiornato" della Grecia, in un momento in cui la sua posizione geostrategica è al “culmine”, come partner fidato e fedele dell'Ue e della Nato. "Il ruolo della Grecia non è solo un grande vantaggio, ma è anche un obbligo del nostro paese perché, nelle attuali circostanze, a causa dell'instabilità nella nostra regione a causa della volatilità nell'Europa sud-orientale, principalmente a causa degli sviluppi nel Mediterraneo orientale, la Grecia come membro della comunità internazionale, uno stato membro dell'Unione europea, è e deve essere un garante della legittimità internazionale ed europea", ha detto Pavlopoulos rivolgendosi ai giovani diplomatici. (segue) (Gra)