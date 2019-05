Grecia-Turchia: Tsipras, rischio di incidente è “permanente” (3)

- Il presidente greco ha chiarito che "dobbiamo difendere la legittimità internazionale e comune europea perché è minacciata dall'arbitrarietà nella comunità internazionale, compresi i nostri vicini in alcuni casi". In questo contesto, riferendosi in particolare alla Turchia, Pavlopoulos ha affermato che "attraverso l'arroganza o l'ignoranza, hanno confuso la legge della forza", con “la forza della legge, ed è ciò a cui ci opponiamo”. Riferendosi all'importanza della Grecia per la Nato, ha affermato che questo "consente al paese di avere voce in capitolo e di non sentirsi solo in termini di come difende le proprie convinzioni nazionali è la fiducia", ha aggiunto. (segue) (Gra)