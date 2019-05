Ambiente: Civati (Possibile), in piazza con giovani per clima

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, annunciando la partecipazione allo sciopero per il clima a Milano nel percorso che si snoderà da piazza Duomo fino alla Stazione centrale, evidenzia che "il messaggio di Greta Thunberg deve essere ascoltato e bisogna subito adeguare le politiche alle sue richieste: il tempo sta scadendo - inclaza in una nota - e ci sono appena 11 anni per evitare il peggio". In Italia, invece, continua Civati, "si continuano a fare ironie e battute da prima elementare sul fatto che maggio sia stato più freddo del solito, come se questo bastasse a frenare il surriscaldamento globale. In realtà questo è il segnale del cambiamento in atto, dell'emergenza climatica che stiamo vivendo e vivremo sempre più nei prossimi anni senza un intervento diretto. Per questo oggi sarò in piazza a Milano per lo sciopero mondiale per il clima, insieme alle migliaia di ragazzi che ogni venerdì animano i Fridays for future. Ed è necessario che l'Unione europea, seguendo il programma dei Verdi Europei, metta da subito in agenda la questione dell'emergenza climatica". (Com)