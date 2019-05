Roma: Raggi, al via nuovo cantiere in via di Dragone per aumentare sicurezza in città

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ha annunciato: "Interventi per rendere le nostre scuole più sicure: è partito un altro cantiere per realizzare nuovi attraversamenti pedonali nei pressi dell’istituto comprensivo Marco Ulpio Traiano in via di Dragone, nella zona sud-ovest della città. I lavori prevedono nuovi marciapiedi, percorsi per ipovedenti e scivoli per persone con disabilità. Un altro cantiere che rientra nel progetto 'La città che vorrei', pensato per le periferie della nostra città. Sono 14 le scuole primarie interessate, con lavori diversi a seconda delle esigenze: pedane bus, marciapiedi, segnaletica stradale e attraversamenti pedonali - ha continuato la prima cittadina di Roma -. Da Portuense a via della Rustica, da via della Pisana a Vallerano, da Morena a Torre Angela. Un progetto importante a vantaggio dei residenti e delle famiglie per tragitti casa-scuola più sicuri per i loro figli. Ricordo inoltre che si sono conclusi i corsi di formazione sulla sicurezza stradale e mobilità sostenibile organizzati in 14 scuole di Roma: un'iniziativa importante promossa dalla nostra amministrazione per sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle norme del codice della strada", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)